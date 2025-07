Italia-Albania, Inps: al via l’Accordo per la sicurezza sociale dal 1° luglio 2025

(Teleborsa) - L’, con la Circolare n. 106 del 1° luglio 2025, dà attuazione all’Accordo tra lae lain materia di, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29, entrato in vigore il 1° luglio 2025 insieme alla relativa Intesa amministrativa. L’Accordo mira a garantire una più completaper iche hanno periodi assicurativi nei due Paesi, promuovendo la portabilità dei diritti e il principio di parità di trattamento.L’Accordo prevede, in via generale, la(i lavoratori inviati temporaneamente in Albania o in Italia manterranno la copertura previdenziale del Paese d’origine fino a un massimo di 24 mesi), la(l’Accordo sancisce il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale di Italia e Albania), la(previste procedure semplificate per lo scambio di dati tra enti previdenziali, con specifici formulari bilingue per la gestione delle domande) e la(sarà possibile sommare i periodi contributivi (non sovrapposti) maturati in Italia e in Albania per richiederepensioni e altre prestazioni di sicurezza sociale in base alle legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati firmatari).Nello specifico, l’Accordo si applica alle principali, tra cui pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, prestazioni disoccupazione, malattia e maternità. Lepotranno essere presentate all’INPS o all’ente previdenziale albanese (ISSH).L’entrata in vigore di questo Accordo rappresenta un importante passo avanti nella tutela deie contribuisce a rafforzare letra Italia e Albania.