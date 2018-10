Manovra, Gian Maria Gros-Pietro: "Nessuna stangata per le banche"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La Manovra approvata dal"non è una stangata" per le banche. Parola di, presidente diche lo ha dichiarato al termine dell'esecutivo dell'a Milano al quale hanno partecipato alcuni banchieri e il Ministro dell'Economia,"Ci sono alcuni provvedimenti per i quali dovremo poi vedere quali sono le portate - ha continuato il Presidente di Intesa -, ma il Ministro non si è soffermato su questi aspetti tecnici".- ha spiegato ancora- ha parlato dell'impostazione della Manovra, che è. Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha confermato che intende mantenere un atteggiamento di dialogo collaborativo con l'Europa".. Bisogna discutere su come queste regole vanno applicate. Il ministroha sottolineato che la normativa Ue è molto complessa e ci ha confermato che l'atteggiamento collaborativo di discussione all'interno delle regole è condiviso sia dal Governo italiano sia dalle autorità della"., il numero uno di Intesa ha detto: "Ipossono stare tranquillissimi, perché sono clienti delle banche e le banche sono in una situazione molto rafforzata rispetto al passato. Si è dimezzato l'ammontare degli NPL netti negli ultimi 18 mesi. È aumentata la capitalizzazione degli istituti di credito, si è fatta pulizia nei bilanci, l'afflusso di nuovi NPL è sceso ai livelli che aveva prima della crisi. E quindi siamo tranquilli".