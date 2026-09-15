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TISG, l'azionista di controllo propone Gian Luca Ancarani a presidente del Collegio Sindacale

Finanza
TISG, l'azionista di controllo propone Gian Luca Ancarani a presidente del Collegio Sindacale
(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, a seguito della revoca dell'accettazione della candidatura da parte di Elbano de Nuccio per sopraggiunti impegni personali e tenuto conto dell'assenza di ulteriori liste, l'azionista GC Holding ha proposto di nominare Gian Luca Ancarani quale membro e Presidente del Collegio Sindacale della società alla prossima assemblea e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Gian Luca Ancarani è Dottore Commercialista e Revisore Legale e vanta oltre trent'anni di esperienza in materia societaria, revisione, ristrutturazioni aziendali e incarichi negli organi di controllo di società ed enti pubblici e privati. È, tra l'altro, Consigliere Nazionale del CNDCEC con delega ai sistemi di controllo e alla revisione legale, finanziaria e non finanziaria.
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