UniCredit, rumors: convocato un CdA straordinario

(Teleborsa) - UniCredit ha convocato per oggi un consiglio d'amministrazione straordinario. Lo scrive Il Sole 24 Ore, spiegando che l'incontro avviene mentre il gruppo guidato da Andrea Orcel è impegnato nella conquista finale di Commerzbank ma, anche, mentre l'OPAS di Intesa Sanpaolo su MPS ha fatto breccia fra i grandi soci della banca toscana, cambiando gli equilibri che portano alla partecipata Generali , di cui UniCredit è fra i soci più rilevanti.



L'interesse di Orcel per le reti di distribuzione nel private banking, come Banca Generali , può avere alimentato l'attenzione del banchiere con le recenti ipotesi di un interesse di Generali per le quote di minoranza della controllata guidata da Gian Maria Mossa, sostiene Il Sole 24 Ore.

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