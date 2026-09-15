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Intesa, Gros-Pietro: su MPS, proseguiamo su nostro binario, finora molto bene. Generali: possiamo contribuire a solidità

Banche, Finanza
Intesa, Gros-Pietro: su MPS, proseguiamo su nostro binario, finora molto bene. Generali: possiamo contribuire a solidità
(Teleborsa) - "Noi proseguiamo sul nostro binario, non sul loro binario, perché fino ad adesso è andata molto bene: come sapete la nostra assemblea ha approvato con il 97% del capitale presente" l'aumento di capitale per l'Opas su MPS.

A dichiararlo è il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione a Milano dell'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026. "Noi, naturalmente, ricambiamo la fiducia dei nostri azionisti proseguendo con la strada che abbiamo già intrapreso. E vorrei sottolineare che è una strada molto importante per l'intero sistema bancario italiano, e forse non solo italiano, di fronte a un cambiamento tecnologico importantissimo che è quello digitale. Noi abbiamo fatto un enorme investimento con Isytech e con Isybank e lo mettiamo a disposizione di questa nuova, più ampia dimensione che raggiungeremo con l'offerta che abbiamo presentato e che sembra che il mercato accolga favorevolmente".

Riguardo poi Generali, Gross-Pietro osserva che, per preservarne "l'autonomia" e "l'indipendenza", avere Intesa Sanpaolo tra i suoi azionisti "è proprio quello che serve" al Leone. "Generali è un grandissimo operatore finanziario di cui l'Italia può essere fiera. Noi, come investitore puramente finanziario, potremmo contribuire alla solidità di questo operatore italiano".
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