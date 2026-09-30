Venture Capital, Neva SGR: Intesa Sanpaolo connette innovazione alla crescita

(Teleborsa) -

Neva SGR, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha tenuto oggi a Torino l’Annual Meeting, intitolato Connettiamo l’innovazione alla crescita.



Neva SGR ha riunito alle Officine Grandi Riparazioni investitori, imprenditori, manager, istituzioni e rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione da tutto il mondo per presentare i risultati di sei anni di attività e confrontarsi sulle soluzioni innovative alle grandi sfide globali che il venture capital può supportare, dal cambiamento climatico all’efficienza energetica, dalle nuove frontiere delle scienze della vita alla trasformazione digitale, dalle opportunità della space economy alle tecnologie produttive più evolute.



Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e del Presidente di Neva SGR, Luca Remmert, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Neva SGR, Mario Costantini, ha illustrato l’andamento dei fondi, le

attività di investimento e le prospettive di crescita della società. Dall’agosto del 2020 a oggi, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia nei primi due anni e dal mutamento dello scenario geopolitico, Neva SGR ha raccolto complessivamente 600 milioni di euro di capitale, gestiti con i sei fondi di venture capital Neva First, Neva First Italia, Fondo SEI Sviluppo Ecosistemi di Innovazione,

Neva II, Neva II Italia e Fondo Neva II Parallelo Lombardia.



Tramite i propri fondi, Neva SGR ha finora investito 273 milioni di euro in oltre 50 tra società altamente innovative in Italia e all’estero e fondi italiani dedicati allo sviluppo dell’innovazione, incassando dalle exit (vendite di quote societarie a seguito della loro valorizzazione) circa 55 milioni di euro. Il resto dei capitali raccolti consente a Neva SGR di partecipare a nuovi investimenti sia nelle società già investite

più promettenti sia in nuove realtà selezionate a livello globale.

Nei portafogli dei propri fondi, Neva SGR annovera già da tempo aziende che hanno precorso i tempi e oggi sono considerate dal mercato come nuovi punti di riferimento nella trasformazione di interi settori strategici. Nella seconda parte dell’evento, investitori e partner industriali hanno potuto ascoltare le testimonianze dirette di founder e CEO di alcune di queste realtà, tra gli imprenditori più innovativi a livello globale.



Dopo le conclusioni del Presidente Remmert, la giornata ha offerto l’opportunità di far incontrare le società innovatrici con il mondo industriale, favorendo la nascita di nuove collaborazioni.



“In sei anni, in un contesto globale non facile, abbiamo compiuto un importante percorso di crescita, confermando che l’innovazione può essere, al contempo, uno strumento essenziale per rafforzare la competitività del sistema economico italiano ed europeo e una grande opportunità d’investimento, che mette in relazione il capitale privato con la nuova economia” – afferma Luca Remmert, Presidente di Neva SGR. “Se vogliamo che il nostro Paese continui a essere protagonista nel futuro, dobbiamo contribuire alla nascita e allo sviluppo di nuove filiere industriali e tecnologiche, individuando e supportando imprenditori e aziende che abbiano la visione, il talento

e la capacità di diventare i campioni di domani. I nostri fondi di venture capital sono tra gli strumenti più efficaci e trasparenti per consentire agli investitori di accedere e contribuire all'innovazione attraverso un adeguato livello di diversificazione del rischio”.