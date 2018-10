Brexit, nulla di fatto dal vertice Ue. Posizioni ancora distanti

(Teleborsa) - Finisce con un buco nell'acqua il vertice Ue sulla Brexit . Ail Premier britannicoha incontrato i leader dell'Unione europea, ma le posizioni rimangono distanti.Per ora rimane tutto in stand-by, ma c'è di più i 27 Paesi hanno annullato il vertice straordinario del 17 e 18 novembre e si preparano allo scenario del "no deal".I leader della Ue constatando che non sono stati fatti "sufficienti progressi" nelle trattative con il, hanno deciso di cancellare il Vertice straordinario di novembre, ma "sono pronti a convocare un Consiglio europeo, se e quando il negoziatore dirà che ci sono progressi decisivi". Tuttavia rimane "piena fiducia" income negoziatore e la "determinazione a restare uniti", fanno sapere gli esponenti dei Governi che hanno incoraggiatoa "continuare il suo sforzo per raggiungere un accordo sulla base delle linee guida" già adottate dall'Ue.Le posizioni rimangono quanto mai distanti e per unache pensa che l'accordo si a "portata di mano", c'è un capo negoziatore dell'Ue che puntualizza: manca "molto tempo" per arrivare a sciogliere i nodi che non sono proprio dei dettagli.In primis la risoluzione della spinosa questione irlandese e del ritorno dei confini tra Nord e Sud che potrebbero sollevare vecchie tensioni. Rimane ancora il nodo del "backstop", cioè il regime temporaneo di pressoché libera circolazione di merci e persone attraverso il confine irlandese in attesa di una soluzione a lungo termine. Secondo fonti di Bruxelles, lasarebbe pronta a accettare di allungare il periodo transitorio durante il quale ilapplicherà le regole Ue anche dopo la, oltre il 31 dicembre 2020.Bisognerà prepararsi allo allo scenario del "no deal" o é solo un eventualità? Il presidente del Consiglio Ue,alla vigilia del vertice ha definito come l'ipotesi "mai così probabile".