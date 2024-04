Buongiorno dalla Borsa 4 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 18.160,19 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,81%, terminando la sessione a 39.773,1 punti mentre le Borse cinesi sono chiuse per festività.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,52%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,24%.Domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sulle Vendite al Dettaglio, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti.