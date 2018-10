Savona, manderemo la manovra identica a Bruxelles

(Teleborsa) - Ilspegne le speranze del presidente della BCE, Mario Draghi . "Non c'è alcun dubbio" che il governo rimanderà la manovra "tale e quale" a Bruxelles, nonostante la bocciatura - ha dichiarato il ministro in un'intervista rilasciata alla direttrice di Skynews, Sarah Varetto. Il governatore dell'Eurotower, durante la conferenza stampa post decisione sui tassi dell'Eurozona , aveva detto di essere "fiducioso" sul fatto che Bruxelles e Roma avrebbero trovato un accordo sulla bozza di bilancio."Calmierare lo spread e tenerlo sotto controllo è compito della Banca centrale: bisogna dare più poteri alla BCE e affrontare le incongruenze" - ha affermato ancora il ministro - aggiungendo cheed eventualmente intervenire".E, in merito alle parole del banchiere Draghi (per proteggere le banche, l'Italia abbassi lo spread) ha detto: "Ognuno si assuma le proprie responsabilità".