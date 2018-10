Vendemmia 2018, produzione sale del 16% a 50 milioni di ettolitri

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che spiega che la raccolta delle uve è stata accelerata per evitare l'arrivo del maltempo ed ha ormai superato il 90% del totale lungo la Penisola.Si tratta di un risultato praticamente in linea con la media del'ultimo decennio che – sottolinea la Coldirettidavanti alla Francia, dove la produzione dovrebbe aggirarsie alla Spagna che sale al secondo posto con 47 milioni di ettolitri.Dal punto di vista qualitativo lasarà destinata per oltre il 70% dedicata a vini(Denominazione di origine controllata e garantita),(Denominazione di origine controllata) e(Indicazione Geografica Tipica), 73 DOCG, e 118 vini IGT, riconosciuti in Italia e il restante 30% per i vini da tavola.L'Italia festeggia anche ildelle esportazioni di vino Made in Italy che nei primi sette mesi del 2018 fanno registrare un aumento del 4% rispetto allo scorso anno quando avevano raggiunto su base annuale, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale, secondo una analisi della Coldiretti su dati Istat. Lo spumante è stato il prodotto che ha fatto registrare la migliore performance di crescita all'estero con le esportazioni che, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Nella classifica delle bollicine italiane più consumate nel mondo ci sono nell'ordine il Prosecco, l’Asti, il Trento Doc e il Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese.Positiva anche lacon gli acquisti che sono aumentati in valore del 4,5% per vini e spumanti nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea.In questo contesto - sostiene la Coldiretti - sono del tutte ingiustificate le riduzioni delle quotazioni dei vini all’origine anche tenendo conto delle giacenze e dell’aumento della domanda interna ed estera. La vendemmia in Italia ha impegnato 310 mila aziende agricole e quasi 46 mila aziende vinificatrici su una superficie a vite di 652 mila ettari. S, che offre opportunità di lavoro nella filiera