Piaggio Aerospace, per 2024 previsti break even operativo e ricavi a 120 milioni

(Teleborsa) -, società aeronautica italiana in amministrazione straordinaria dal 2018 e per la quale è in corso un processo di vendita, prevede di raggiungere ilquest'anno, mentre ildovrebbe toccare i. La comunicazione è arrivata assieme all'annuncio di partecipazione all'European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) di Ginevra.Prevista nell’anno anche la, di cui quattro all'Aeronautica Militare, su un totale di 16 in varie fasi di produzione. Il portafoglio ordini, compresi quelli in via di definizione, ammonta a circa 500 milioni di euro.La societàe opera attraverso i siti produttivi di Villanova d'Albenga (Savona) e Genova Sestri Ponente e le basi di Pratica di Mare, Ciampino e Viterbo.