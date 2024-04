Prismi chiude il 2023 in perdita per 10,6 milioni di euro

Prismi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha comunicato che il2023 è pari a 18,3 milioni di euro e segna un decremento del 12% rispetto al 31 dicembre 2022. Il valore della produzione è diminuito come riflesso dei ricavi ridotti e del decremento di immobilizzazioni per lavori interni. La nuova politica commerciale è orientata ad una maggior attenzione ai margini piuttosto che ad un incremento indiscriminato delle vendite, viene spiegato nella nota sui conti.L'risulta negativo per 8,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto al risultato dell'analogo periodo 2022 che risultava negativo per 9,2 milioni di euro; l'inversione di tendenza rispetto all'(-3,3 milioni da -2,8 milioni del 2022) deriva dal miglioramento che si riscontra principalmente nella capogruppo e nella partecipata VOODOO.Ilevidenzia una perdita pari a circa 10,6 milioni di euro (10,8 milioni di euro nel 2022) con un risultato netto negativo per la Capogruppo pari a 11,3 milioni di euro (9 milioni di euro nel 2022).Lapassiva è pari a 40,6 milioni di euro (passiva per 37,2 milioni di euro nel 2022).