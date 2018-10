In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari (-1,18%)

indice italiano delle azioni siderurgiche

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 34.549,31, in discesa di 411,76 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 347,82, dopo aver avviato la seduta a 348,59.Tra le azioni più importanti dell'indice siderurgico di Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,09%.Tra i titoli adel comparto siderurgico, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,42% sui valori precedenti.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,94%.Tra i titoli adell'indice siderurgico, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,08%.