Buongiorno dalla Borsa 19 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

KME Group

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 37.775,38 punti; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 17.394,31 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -2,66% e chiude la seduta a 37.068,4 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,99%, termina le contrattazioni a 9.283,9 punti., che fanno un passo indietro. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,72%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,29%. Composto ribasso per, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Germania, dove il valore raggiunge -2,9% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base mensile. Lunedì, in Unione Europea, sarà pubblicata la Fiducia consumatori. I mercati sono in attesa della Produzione costruzioni dell'Italia, in previsione stamattina.