Buongiorno dalla Borsa 11 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

KME Group

, in flessione dell'1,09% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 18.011,65 punti, in calo dello 0,87%.porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 39.442,6 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 9.293,4 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.è stabile, riportando un moderato -0,04%; poco mosso, che mostra un +0,09%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,51%. A picco, che presenta un pessimo -5,38%.In Cina, il valore dei Prezzi al Consumo è 0,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre stamattina, in Italia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.