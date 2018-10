Oro, prezzi sotto pressione su tensioni USA-Cina

(Teleborsa) - Le quotazioni del metallo giallo viaggiano al ribasso sulla scia delle continue tensioni in merito allaNei giorni scorsi, è stata confermata l'indiscrezione secondo cui ile il suosi incontreranno a fine novembre a Buenos Aires. Ma i precari equilibri suggeriscono che, in caso di fallimento dei colloqui, gli Stati Uniti daranno il via ad una nuova ondata diL', un indicatore della valuta rispetto a un paniere di sei principali monete, è salito ai massimi, spinto dalle preoccupazioni degli investitori che gli Stati Uniti stanno preparando nuovi dazi su ulteriori merci cinesi se fallisce il tentativo di accordo tra Trump e Xi Jinping in merito alla disputa commerciale in corso.Un dollaro più forte può essere negativo per le materie prime in quanto le rende più costose per gli utenti di altre valute. Al momento la quotazione dei lingotti registra una flessione dello 0,34% a 1,224.6 l’oncia circa.