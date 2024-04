Giù il mercato di Tokyo. Pesano tensioni geopolitche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in rosso per il listino disulla scia dei cali messi a segno da Wall Street, venerdì, e dell'inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e delle possibili ripercussioni sulle quotazioni del petrolio.L'indice giapponesescivola dello 0,95%, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,59%.In ribasso(-1,04%); sulla stessa tendenza, in rosso(-1,03%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,65%; in denaro(+1,49%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,46%. Bene l', con un rialzo dell'1,22%. Rosso per l', che sta segnando un calo dello 0,75%.Il rendimento per l'è pari 0,86%, mentre il rendimento deltratta 2,29%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,8%; preced. -1,7%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 1%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 7%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,1%; preced. 5,5%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -379,4 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%).