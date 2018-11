Conti pubblici, ad ottobre fabbisogno scende a 3,9 miliardi per incassi aste 5G

(Teleborsa) -, in diminuzione di circa 1.200 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (5.075 milioni). Nei primi dieci mesi dell’anno in corso il fabbisogno del settore statale si attesta sui 53.400 milioni, con una flessione di 8.900 milioni rispetto al periodo gennaio-ottobre 2017., in linea con le previsioni della legge di bilancio 2018 per l’anno in corso. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze 5G, pari a 4.050 milioni (6.550 milioni rispetto ai 2.500 milioni previsti per l’intero periodo 2018-2022) saranno versati dalle compagnie telefoniche al bilancio dello Stato nel 2022. Rimane invariato il profilo di cassa dei versamenti annuali previsti nel periodo 2018-2021.- precisa il- , sia per la dinamica degli incassi, sia per quella dei pagamenti.