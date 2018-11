Zona euro, rallenta la manifattura

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre, la crescita manifatturiera della Zona euro. Lo rileva laelaborato dasecondo cui l'indicatore si è attestato a 52 punti rispetto ai 53,2 di settembre e contro la stima preliminare che aveva indicato un livello a 52,1 punti.Una crescita manifatturiera più lenta è stata registrata ad ottobre nella maggior parte dell’area della moneta unica. In particolare,, registrando l’indice PMI (a 49,2 punti, minimo su 46 mesi) più lento in quasi quattro anni. La crescita inè stata la più debole in quasi due anni e mezzo, mentrehanno registrato solo modeste crescite dell’attività manifatturiera. Di contro, ihanno continuato a registrare una crescita record anche se, come negli altri casi, l’espansione è stata la più bassa in 21mesi.hanno continuato a riportare forti, ma più lenti,Il deterioramento della crescita generale è stato strettamente collegato al peggioramento dei nuovi ordini a livello globale. Sebbene solo marginale, il crollo netto dei nuovi ordini è stato il primo registrato dall’indagine da novembre 2014 ed è stato prettamente attribuito all'indebolimento del ciclo commerciale globale."Ad inizio del quarto trimestre, si intensificano le preoccupazioni dei manifatturieri dell’eurozona. L’indice PMI diminuisce al livello più basso da agosto 2016, segnalando un ulteriore rallentamento del tasso di espansione - ha commentatopresso IHS Markit - aggiungendo che. Per la prima volta in più di cinque anni diminuiscono le esportazioni".