L'indice dei titoli bancari in Italia in frazionale rialzo (+0,66%)

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 8.191,33, in crescita dello 0,66% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,51% a 98,86.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, risultato positivo per, che lievita dell'1,28%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,9%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,6%.Tra i titoli adel comparto bancario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,06% sui valori precedenti.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.