Il Senato vota la fiducia al decreto sicurezza. Il testo passa all'esame della Camera

(Teleborsa) - L'Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia al provvedimento voluto dal, con 163 sì e 59 no. 19 gli astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241.Il testo passacome d'altronde auspicato dallo stesso leader della Lega che, prima dell'esito di voto, affermava lasciando Palazzo Madama: "Sicuramente il decreto sicurezza passerà anche alla Camera". E, a chi gli chiedeva un giudizio sulla contrarietà di alcuni senatori M5s , Salvini ha risposto:""."Il governo non è assolutamente a rischio, manterrà uno per uno tutto gli impegni presi con gli Italiani, punto.". Così il ministro dell'Interno cercava di rassicurare gli animi, mentre era in corso al Senato il voto di fiducia, sul decreto sicurezza.Ilha posto, ieri, la questione di fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del Decreto Sicurezza. Si tratta della prima fiducia chiesta dal governo giallo-verde, dopo quella ricevuta lo scorso 5 giugno in occasione del suo insediamento. La richiesta del Governo è arrivata dopo il parere positivo di ammissibilità della Presidenza del Senato, così come previsto dal nuovo regolamento di Palazzo Madama.I tre parlamentari del M5s, Gregorio De Falco, Paola Nugnes e Elena Fattori, hanno confermato la propria contrarietà al provvedimento.Alle votazioni non ha partecipato Forza Italia, mentre Fratelli di Italia si è astenuto. Il Pd ha votato contro.Altro oggetto di contesa tra Lega e Movimento Cinque Stelle è il nodo della prescrizione . "Questa mattina colazione dal ministro Bonafede per fare il punto sulle misure anti corruzione che presto saranno discusse in Parlamento: carcere per i corrotti, daspo ai corrotti, prescrizione dopo il primo grado di giudizio dei processi penali" - scrive ilsul profilo Instagram - dove pubblica una foto che lo ritrae con i ministri Bonafede e Fraccaro e il senatore Paragone. "Quest'ultima è una nostra battaglia fondamentale di giustizia" - aggiunge il ministro."La prescrizione? Io. L'unica cosa che non voglio è che ci siano processi eterni" - rilancia Salvini in un'intervista a Rai Radio1 - spiegando che "la prescrizione va cambiata,. Sono sicuro che troveremo una quadra, non litigheremo e porteremo a casa anche la riforma della giustizia".