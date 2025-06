Sicurezza sul lavoro, in vigore nuovo Accordo Stato-Regioni

(Teleborsa) -con aggiornamenti ogni 2 anni;su più livelli e con nuovi obblighi per chi svolge direttamente il ruolo di RSPP, inclusi moduli tecnici integrativi da 16 ore; limiti numerici e frequenza obbligatoria: massimo 30 partecipanti in aula, almeno il 90 per cento delle ore frequentate per sostenere l’esame finale; aggiornamenti formativi personalizzati per ciascun profilo,in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che rivoluziona il sistema della formazione obbligatoria per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. Il testo, approvato lo scorso 17 aprile, accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 e introduce regole più stringenti in termini di durata, contenuti, modalità di erogazione e verifica dei percorsi formativi.– dichiara Raffaele Cangiano, socio unico di Cangiano Holding, che controlla la società di consulenza aziendale MYA –. Il nuovo impianto normativo definisce con maggiore precisione le responsabilità degli enti di formazione e dei discenti, rendendo finalmente omogenea e tracciabile l’intera filiera dell’aggiornamento professionale in ambito sicurezza. Una svolta che rafforza il ruolo dei formatori accreditati e tutela meglio imprese e lavoratori”.introduce tra l’altro esercitazioni pratiche obbligatorie e contenuti personalizzati in base al rischio. Per gli enti di formazione, vengono stabiliti nuovi requisiti di esperienza e figure professionali dedicate per l’e-learning, oltre a obblighi progettuali e di monitoraggio didattico mai previsti prima.e attivo da oltre dieci anni nella formazione e certificazione delle competenze – aggiunge Cangiano – MYA ha già avviato l’adeguamento della propria offerta, potenziando la piattaforma digitale, il supporto ai datori di lavoro e i servizi di tutoraggio. È un investimento necessario per garantire la piena compliance delle imprese clienti e valorizzare la cultura della sicurezza”.Il nuovo accordo si applica a tutti i settori produttivi e diventa, nei fatti,MYA accompagnerà aziende e professionisti in questo nuovo scenario normativo con percorsi mirati, documentazione completa e assistenza costante.