L'indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo (+0,97%), andamento rialzista per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Ftse SmallCap

Acotel

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 11.312,3, con un incremento di 108,11 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 293,1, dopo aver avviato la seduta a 291,25.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,43% sui valori precedenti.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,05% sui valori precedenti.