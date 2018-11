Sotto la parità il settore viaggi e intrattenimento (-0,57%)

comparto viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE Italia Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento europeo

Ftse MidCap

Juventus

bassa capitalizzazione

Gamenet

S.S. Lazio

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre l'registra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 39.267,81, in ribasso di 224,58 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilscambia a 195,84, dopo aver avviato gli scambi a 193,2.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,30%.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, a picco, che presenta un pessimo -3,61%.Sensibili perdite per, in calo del 2,01%.scende dell'1,73%.