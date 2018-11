Emilia Romagna in campo con l'Ecobonus alle micro imprese per ridurre lo smog

(Teleborsa) -, varando un importanteper la sostituzione deicon nuovi a minor impatto ambientale. La misura è rivolta soprattutto alle piccolissime imprese, che spesso hanno difficoltà a rimpiazzare i mezzi da lavoro."L'ecobonus per i veicoli commerciali leggeri è pronto e finanziato con una: da domani, le imprese potranno iniziare ad inviare le loro domande online", ha annunciato l'assessore regionale all’Ambiente,, ricordando che l'Emilia Romagna per prima ha sperimentato questo incentivo lo scorso anno e che ora si sta estendendo la misura a tutte le Regioni del Bacino Padano.Più in dettaglio, lesono pari a, di cui 1,8 dal fondi regionali e 2 milioni dai fondi statali, e serviranno per incentivare lae fino a 12 tonnellate. Il contributo è dedicato solo alle micro, piccole o medie imprese con sede legale o filiale in Emilia-Romagna, proprietarie di un autoveicolo di categoria N1 e N2.Al contributo regionalepoi unoda parte deial momento dell’acquisto del nuovo veicolo con il contributo regionale, grazie a un accordo tra Regione e associazioni Anfia, Unrae e Federauto.