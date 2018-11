DiaSorin

(Teleborsa) -ha ottenuto la certificazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita negli Stati Uniti del testIl test, recentemente lanciato anche in Europa, consente la rilevazione diretta in vitro del DNA dello streptococco di gruppo B (GBS), garantendo un livello di specificità maggiore rispetto ai test tradizionali ed un flusso di lavoro efficiente e veloce.