L'indice dei titoli bancari in Italia in territorio positivo (+1,49%), si concentrano gli acquisti su Banca Carige

comparto bancario a Piazza Affari

EURO STOXX Banks

settore bancario italiano

indice bancario europeo

Banco BPM

UBI Banca

Unicredit

Ftse MidCap

Banca MPS

doBank

Credito Valtellinese

Banca Carige

Banco di Desio e della Brianza

Banca Finnat

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 7.843,76, in crescita di 117,05 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 97,64, dopo aver avviato la seduta a 96,96.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,68%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,82%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.Buona performance per, che cresce dell'1,35%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,76%.Effervescente, con un progresso del 3,64%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,13%.