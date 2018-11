Asia in ordine sparso. Chiusa la borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono a due colori le principali Borse asiatiche orfane della guida di Tokyo chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per iSi guarda con attenzione all'incontro tra il Presidente cinese Xi Jinping e l'omologo americano Donald Trump in occasione della riunione del, in calendario la prossima settimana.Tra le, Shanghai cede il 2,05% e Shenzhen il 2,65%. Segno meno anche per(-0,48%),(-0,60%) e(-0,49%).Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore (+0,34%).-0,27%.lima lo 0,01%.Altrove, Mumbai perde lo 0,62% mentre Sidney sale dello 0,40%.