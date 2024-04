Tokyo positiva. Piazze cinesi chiuse per festività

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa di Tokyomostra un timido guadagno, sul finale di seduta, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, con le piazze cinesi rimaste chiuse per festività.L'indice giapponesemette a segno un +0,99%.Positiva anche(+1,05%), mentre si muove in territorio negativo(-0,41%).Buona la prestazione di(+1,49%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,78%, mentre il rendimento delè pari 2,3%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -2,1%)01:50: Partite correnti (preced. 438 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).