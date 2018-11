Eurozona, ritmo crescita più basso in 4 anni

(Teleborsa) - Dalla lettura degli ultimi dati raccolti dall'indagine PMI,. Il ridotto tasso di crescita dei nuovi ordini e ilsi sono unite ale all'aumento di prezzi di acquisto e di vendita.Secondo la stima flash, basata sull'85% circa delle consuete risposte mensili, l’è crollato da 53,1 punti di ottobre, segnandoda dicembre 2014 di 52,4 punti.L’aumento più lento dell’attività - si legge in una nota - è stato alimentato dal ", che haregistrato la più forte contrazione dall'inizio del 2015". Questo a sua volta, è legato al "secondo calo mensile consecutivo degli ordini destinati al mercato estero sia del settore manifatturiero che terziario". Tale crollo "segna la peggiore contrazione di questo nuovo indice, che con novembre festeggia il suo quarto anno di vita".Ancora una volta,, settore in cui la produzione ha indicato valori di incremento solo marginali. L’aumento della produzione di novembre è stato il più debole da luglio 2013, data di inizio dell’attuale ripresa. Visto il secondo calo consecutivo mensile di ordini ed esportazioni nel settore manifatturiero, la crescita della produzione ha indicato un arresto pressoché totale.Rispetto al settore industriale, quelloed in alcune nazioni si sono registrate vendite spesso supportate dal forte mercato del lavoro, che a sua volta ha dato impulso alla maggiore propensione all'acquisto. Tuttavia, il mese di novembre ha dato ulteriori segnali di un rallentamento che adesso non riguarda più solo quello manifatturiero. Il tasso di espansione delsettore terziario ha indicato infatti i ritmi di crescita più deboli in poco più di due anni. Il flusso delle nuove commesse dei servizi ha registrato i valori minimi in 25 mesi mentre le commesse estere ha segnato la contrazione più forte in quasi due anni.economica dell'Eurozona" - ha commentato