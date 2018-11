Tartufi, il maltempo fa scendere il prezzo: -30% ed è corsa all'acquisto

(Teleborsa) - Non soloil maltempo ha favorito un aumento delle nascite ed ucon valori di appenaper pezzature medie attorno ai 20 grammi, al borsino del tartufo di Alba on line, punto di riferimento a livello nazionale.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti dal quale si evidenzia che il clima anomalo segnato da diffuse precipitazioni ha creato le condizioni per vere e proprie offerte di fine stagione per il frutto più pregiato dell'autunno.Con l'aumento delle raccolte- sottolinea Coldiretti in una nota -che rappresentano unaper gustarlo prima dell'arrivo dell'inverno.