Fed, Powell cita l'Italia come fonte di rischio sistemico

(Teleborsa) - Interviene anchepresidente della Federal Reserve, sul braccio di ferro che dura ormai da mesi trasulla manovra finanziaria targataripetutamente bocciata dae proprio in queste ore oggetto di possibile revisione, in termini di stime diper cercare di trovare in extremis la quadra scongiurando la temutache altrimenti sembrerebbe scontata.- Durante il suo discorso all'Economic Club a New York, il numero uno della Banca Centrale statunitense, si è pubblicamente espresso definendo una possibilelo scontro in atto tra le parti in causa.Una situazione delicata che tra quelleha dichiarato Powell "SUI TASSI NON C'E' PERCORSO PRESTABILITO" - Analizzando invece la situazione nazionale, Powell ha dichiarato cheQuindi ha precisato chesulla politica monetaria,- Proprio nei giorni scorsi, Powell era finito nell'elenco deidi Donaldproprio a causa delle politiche di rialzo dei tassi di interesse.aveva dichiarato il capo della Casa Bianca. in una lunga un'intervista rilasciata al Washington Post. Che aveva concluso: