ADR: a Fiumicino il concerto di Natale della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri

(Teleborsa) -ha fatto da cornice al tradizionale appuntamento natalizio con i concerti eseguiti dallepresenti nello scalo. Quest’anno i 90 orchestralinota in tutto il mondo per la varietà del suo repertorio, hanno eseguito brani di musica classica e trascrizioni del repertorio moderno. Ladi Gioachino Rossini ha segnato l’apertura delle esecuzioni, proseguite con brani dedicati al maestroalla tradizione del Natale con Jalla romanità con, e concluse- I passeggeri sono stati coinvolti dall’atmosfera creata nell’insolito palcoscenico e conquistati dal fascino della splendida uniforme dell’Arma.All’esibizione hanno preso parte, oltre ai passeggeri presenti e ai numerosi ospiti:, Amministratore delegato di ADR, il Generale, Consigliere del Ministro della Difesa, il GeneraleCapo del 5 Reparto “Relazioni Esterne” del Comando Generale dell’Arma e il ColonnelloComandante Provinciale dei Carabinieri di Roma .- Nei prossimi giorni, in occasione delle festività natalizie, l’aeroporto della Capitale ospiterà ulteriori iniziative di intrattenimento per celebrare il Natale insieme ai passeggeri dello scalo. Una strategia di accoglienza che ha confermato anche nel 2018 l’aeroporto