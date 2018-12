Salini Impregilo, a Lane due contratti per 460 milioni in USA

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Lane (Gruppo) si è aggiudicata due contratti autostradali da 460 milioni di dollari, nell'ambito della politica di espansione che il gruppo sta perseguendo negli Stati Uniti, il mercato più importante per fatturato.Il, del valore di 260 milioni di dollari, prevede la realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento del I-77/I-40 Interchange nella Contea di Iredell, allargando la struttura stradale da 4 a 8 corsie, per circa 7,4 miglia (11,91 chilometri), insieme ai lavori per ill collegamento del sistema stradale, grazie ad un'intersezione parziale "a turbina".ed essere completati alla fine del 2022.Il, del valore complessivo di 403 milioni, prevede l'estensione della Triangle Expressway, dalla U.S. 401 alla I-40, nelle contee di Wake e Johnston, ed è parte del progetto Complete 540 finalizzato al miglioramento del sistema autostradale a Raleigh, capoluogo dello stato.con Blythe Construction, sussidiaria di Eurovia, della francese Vinci, per un valore di poco superiore ai 200 milioni di dollari.