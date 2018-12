8 dicembre, giornata di manifestazioni in Italia: a Roma arriva Salvini, a Torino sfilano i No-Tav

(Teleborsa) - Nel giorno dellachiama a raccolta i suoi. Lasi riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata annunciata daa fine ottobre., aveva detto il responsabile del Viminale- Anche aè il giorno della mobilitazione. In piazza scendono i, il popolo dei contrari alla realizzazione della Torino-Lione, che incassano la benedizione diattraverso un post:scrive.dunque ancoravisto che non è certo mistero che sull'argomento le posizioni sono opposte: se da un lato Luigiha ripetutamenteper non scatenare le ire della base pentastellata in agitazione sull'argomento, dall'altro c'èche si è schierato a favore più volte.