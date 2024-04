G7: Ansaldo Nucleare partecipa alla "Planet week"

(Teleborsa) - Nell’ambito delle iniziative della "", la settimana di eventi organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con "" sui cambiamenti climatici che precede il, Ansaldo Nucleare parteciperà,, organizzato da Associazione Italiana Nucleare e nucleareurope.La giornata di lavori, che sarà aperta dall’intervento del, ha l’obiettivo di creare unaper portare avanti uno sviluppo sostenibile e accelerato del nucleare, nell’ottica di supportare l’Europa nel suo processo di decarbonizzazione.Durante la giornata saranno discussi i temi relativi alle condizioni politiche che possano facilitare l’implementazione delle tecnologie nucleari e il contributo che l’energia nucleare può dare per soddisfare la domanda energetica dell’Unione europea. Nella sessione dedicata a questo tema, interverràinsieme ad altri importanti player internazionali del settore, quali Edison ed Enel. Verranno infine affrontati gli aspetti relativi ai concreti passi necessari per poter sviluppare l’energia nucleare, sia in termini di capacità che di forza lavoro.