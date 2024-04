La maratona #OnePeopleOnePlanet chiude le celebrazioni dell'Earth Day 2024

(Teleborsa) - La, trasmessa in diretta su RaiPlay e VaticanNews per celebrare, si conclude con successo, e lancia aldue importantifrutto di un intenso lavoro di dialogo intergenerazionale ed interreligioso curati da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, organizzatori della Giornata Mondiale della Terra in Italia.Il tradizionaleha visto quest’anno mattatore sul palco della Nuvola di Fuksas. Ad alternarsi con lui artisti travolgenti comei quali hanno appassionato il pubblico del magnifico auditorium dell’EUR a Roma.Prima del concerto sono stati conferiti i premiche Earth Day Italia assegna ogni anno a giornalisti, artisti, registi e documentaristi, impegnati a raccontare le crisi sociali e ambientali del nostro tempo. La cerimonia condotta da, Presidente Earth Day Italia, e, giornalista RAI dalla forte competenza ambientale, ha visto, direttore dell'inserto mensiledel Corriere della Sera;, regista e art director premiata per il lavoro di una vita;, attrice, produttrice, ambientalista, attivista per i diritti umani e filmmaker, la quale è stata premiata per il documentario capolavoro "Il primo, il- condotto dal presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e dal direttore de L’Osservatore Romano Andrea Monda - ha edificato un, passando anche per altre significative città. In collegamento da Gerusalemme ilcon l’inviato dell’Osservatore Roberto Cetera e la corrispondente RAI Maria Gianniti cui hanno corrisposto da Bologna il, missionario cappuccino tra i popoli nativi in Amazzonia,, Responsabile del Dipartimento per l'Ecumenismo della Chiesa Apostolica Armena - Santa Sede di Echmiadzin,. Significative inoltre le testimonianze video di Kezevinu Aram, Presidente dello Shanti Ashram (Coimbatore, India) e di Virgilio Viana, attivista in Amazzonia.Gliha visto ragazzi e ragazze confrontarsi sui temi dell’economia circolare, dell’acqua, dell’energia, delle azioni per il clima per elaborare un documento da sottoporre all’attenzione dei Ministri che si riuniranno al tavolo del G7. In collegamento da Torino, dove sono stati ospitati pressoi ragazzi hanno inoltre avuto un primo confronto con il Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energeticae con l’inviato speciale per il climaesponendo le loro istanze e raccogliendo l’impegno per cui queste saranno rappresentate al tavolo dei negoziati in apertura il prossimo 29 aprile. Presenti all’incontro il presidente della Regione Piemonte, il direttore per il Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, l’Assessora della Città di Torino alla Transizione ecologica e digitale, Innovazione, Ambiente, Mobilità e Trasporti, l'Assessora della Città di Torino all'Istruzione e ai Giovani, l’Assessore della Regione Piemonte a Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese, e il presidente dell’Environment Park