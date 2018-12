Alberi di Natale veri, spesa media 33 euro. Ma il prezzo può salire fino a 200

(Teleborsa) - L’albero naturale ditrova spazio quest’anno nelle case didi famiglie per unacome conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare degli abeti di varietà particolari ma anche più costose rispetto al più tradizionale abete rosso. E’ quanto emerge da una indagineOltre che per l’altezza ivariano a seconda delle varietà ma complessivamente, comunque, – precisa Coldiretti – gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo saranno venduti anche quest’anno a prezzi variabilieuro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo saleIntantoalle zone dima anche occhi attenti sperando diE’ comunque corsa all’acquisto degli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinariache ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite.L’iniziativa è targatache insieme asi è impegnata nellae nella loro vendita nei mercati di www.campagnamica.it, da, dove sono in vendita le piante cadute sull’Altipiano di Asiago, in occasione del Natale nel week end dell’Immacolata, dedicato tradizionalmente dagli italiani all’acquisto e alla preparazione dell’alberoCosti decisamente contenuti:per una punta di un abete di dimensioni variabili dal 1,5 ai 2 metri.