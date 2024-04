Benzina, superati i 2,5 euro al litro (servito) in autostrada e in città

(Teleborsa) - Ilha superato iin diversi impianti sia della rete autostradale, sia di quella urbana, e sono sempre più numerosi i distributori di carburanti che vendono la verde sopra i 2,4 euro al litro. Questo l'allarme lanciato dal, che ha elaborato iforniti dagli impianti di distribuzione, stilando la mappa nazionale del caro-benzina.Per quanto riguarda le autostrade, alla data di venerdì 12 aprile ildove nei pressi di Cremona un litro di verde in modalità servito era pari a 2,549 euro, 2,499 euro il gasolio – analizza il Codacons –. Sempre sulla A21, ma inle benzina ha raggiunto nella stessa data 2,499 euro al litro, 2,399 euro il diesel. Listini della verde sopra i 2,4 euro al litro anche sulla(2,439 euro),(2,429 euro),(2,412 euro),(2,409 euro),(2,409 euro).Sullainvece, i prezzi più alti sono praticati nelladove due distributori hanno superato il 12 aprile quota 2,5 euro al litro, con listini rispettivamente di 2,572 e 2,550 euro/litro, e ina, 2,509 euro al litro. Un litro di verde raggiunge poi al servito 2,497 euro a, 2,470 euro aDa segnalare lo strano caso di un distributore ubicato in Via Lungolago Di Capolago a Varese, che il 12 aprile ha comunicato al Mimit un prezzo pari a 2,854 euro al litro per la benzina e 2,774 euro/litro per il gasolio.Il Codacons rileva poi comecon i prezzi che sull'apposito sito messo a disposizione dal Ministero appaiono ancora fermi a diversi giorni fa."Al di là dei casi estremi dove i carburanti vengono venduti a prezzi da capogiro, è evidente l'escalation dei listini alla pompa che inciderà pesantemente sui ponti di primavera degli italiani, aggravando la spesa per gli spostamenti – afferma il–. Il governo deve intervenire sulle accise e deve farlo ora, per evitare che l'ondata di rialzi ai distributori provochi effetti a catena sui prezzi al dettaglio, impoverendo ulteriormente le famiglie"."Il prezzo medio nazionale dei carburanti rilevato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la giornata di oggi negli oltre 20mila distributori del Paese – ha fatto sapere sabato il– è pari a 1,805 euro per il gasolio e a 1,910 euro per la benzina, in sostanziale stabilità rispetto a ieri. Come rilevato da alcune associazioni, vi sono alcune decine di distributori che praticano un prezzo più alto nel servito. Al contempo è bene considerare che ci siano diverse migliaia di operatori che, ad oggi, praticano un prezzo più basso della media nazionale. Proprio per questo è importante continuare a promuovere la trasparenza e la corretta informazione verso i consumatori, consentendo loro di scegliere dove più è conveniente rifornirsi".