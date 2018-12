Il Governo tende la mano a Sindacati e Imprese

(Teleborsa) -sono due le parole chiave al centro del dialogo trasecondo i quali le risposte contenute nella manovraQuesta la posizione di Cgil, Cisl e Uil, e visto che la prossima legge di bilancio èc'è la possibilità e la necessità di cambiare direzione. Idunque, provano ad andare in pressing sull'esecutivo in vista del tavolo convocato dal presidente del Consiglio,lunedìUn tavolo al quale, nell'arco di tre giorni, se ne aggiungono altri due,guidati invece daiche provano dunque aNella giornata di oggi,il vicepremier e Ministro dell'Internoincontrerà al Viminale le 12 associazioni imprenditoriali che lunedì scorso avevano protestato a Torino per il sì alla Tav e contro la manovra, a partire da Confindustria con il presidenteprotagonista negli ultimi giorni di un duro botta e risposta racchiuso in una frase che di certo non lascia spazio a interpretazionispazio invece alle piccole e medie imprese con il tavolo permanente per le Pmi avviato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,