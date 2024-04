Urso: presto in Cdm la legge annuale sulla concorrenza

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del made in Italy,, ha annunciato che il governo per il 2024 presto presenterà "in Consiglio dei ministri la, un impegno che vogliamo attuare anno dopo anno. E da quest'anno presenteremo anche la legge annuale sulle piccole e medie imprese, per facilitare e sostenere le loro attività". Nel corso di un'intervista a SkyTg24 ha poi affermato che se il prezzo della benzina dovesse balzare oltre i 2 euro al litro scatterebbe il meccanismo dell'accisa mobile, messo a punto più di un anno fa dal governo."La norma sull'la abbiamo realizzata noi: se dovessimo raggiungere la soglia critica, il taglio scatterebbe automaticamente", ha dichiarato Urso che tuttavia non si aspetta che i prezzi possano andare fuori controllo. "Grazie alle misure per maggiore trasparenza - ha affermato il ministro - noi abbiamo avuto in questi mesi il prezzo benzina a 1,81 euro al litro, a beneficio di tutti i cittadini e delle imprese italiane".