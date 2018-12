Alitalia, Di Maio incontra i Sindacati al Mise

(Teleborsa) - Ore di lavoro intenso per ilNella giornata in cui tutti i riflettori sono puntati sull'incontro tra ile il Commissario Ueper fare il punto sullail Vicepremierè seduto al tavolo insieme ai rappresentanti di 16 sigle sindacali, ai commissari straordinari e i rappresentanti deiper discutere del delicato futuro diAvere certezze sul progetto diper il rilancio di, garanzie sull’assenza di, informazioni sullo stato di avanzamento delle trattative consolo alcune delle preoccupazioni che agitano i sindacati e che sono appunto al centro del dibattito su Alitalia altutt'ora in corso.agiscono in consorzio per presentarsi come partner industriale dell'Alitalia, mentre loavrebbe una quota del. Questo, a quanto si apprende, avrebbe detto il Ministro Luigi Di Maio nel vertice in corso.per il rilancio dell'Alitalia, avrebbe aggiunto. Via libera alla proroga del prestito ponte - Nel frattempo slittail rimborso del prestito ponte ad Alitalia da. La norma è inserita nel decreto semplificazione in discussione in Consiglio dei Ministri.