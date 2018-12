Milano approva progetto metrotranvia 7

(Teleborsa) - Il quartieredisarà raggiunto dallagrazie all'approvazione del progetto di prolungamento della linea da via Anassagora, con entrata in esercizio prevista nel 2021.L’estensione della tratta per 1,5 km rientra nel progetto periferie del Comune di Milano che riguarda il percorso interperiferico nord Certosa Fs-Bovisa Fn-Ca’ Granda-Bicocca-Precotto-Adriano-Cascina Gobba M2., di cui 7,9 milioni finanziati dallo Stato attraverso il bando periferie e il restante dal Comune di Milano. Approvati anche i lavori di bonifica dell’area Tremelloni/Anassagora per un costo di 3,4 milioni di euro a carico del Comune di Milano.