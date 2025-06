ICOP tra le imprese per prolungamento linea M1 metro di Milano

ICOP,

(Teleborsa) -Società Benefit, tra i principali operatori europei nel settore dell’ingegneria del sottosuolo, prenderà parte alla realizzazione del prolungamento verso ovest della linea M1 della metropolitana di Milano, da Bisceglie al Quartiere Olmi, contribuendo in modo rilevante alle attività specialistiche connesse alle opere di fondazione.L’intervento, spiega una nota, rientra nell’appalto affidato da Metropolitana Milanese S.p.A. a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato dal Consorzio Eteria (costituito da Itinera, Vianini Lavori e ICOP). Nell’ambito del progetto, le opere fondazionali e i diaframmi strutturali rappresentano un comparto di attività del valore complessivo stimato in 106,8 milioni di euro.Il progetto prevede la realizzazione di, tre nuove stazioni – Parri–Valsesia, Baggio e Olmi – e sei manufatti accessori lungo il tracciato. Il valore del contratto principale ammonta a circa 360 milioni di euro, ma il, includendo gli interventi opzionali previsti, come l’ampliamento del deposito a Baggio (circa 43,6 milioni di euro) e un possibile prolungamento verso Monza (con unostanziamento iniziale di 53,8 milioni di euro). L’inizio lavori è previsto per l’autunno 2025.In considerazione dell’attuale perimetro delle attività e delle possibili estensioni, il valore complessivo delle lavorazioni riconducibili al gruppo ICOP potrà attestarsi oltre ai 100 milioni di euro.Un ruolo centrale nelle attività fondazionali sarà svolto da Palingeo di Carpenedolo (BS), che entrerà a far parte del gruppo ICOP a seguito di un accordo di acquisizione già sottoscritto. L’integrazione tra le due realtà rafforzerà la capacità del gruppo di presidiare con solidità e competenza il settore delle opere specialistiche.“Essere parte attiva di un progetto strategico per la città di Milano conferma la nostra capacità di intervenire con efficacia in contesti urbani complessi e in opere ad alto contenuto tecnico” ha dichiarato. “La partecipazione al Consorzio Eteria ha per ICOP un, in quanto ci consente di contribuire alla realizzazione di opere infrastrutturali complesse in sinergia con partner di primo piano. Con l’integrazione di Palingeo nel nostro gruppo, potremo inoltre ampliare in modo significativo la nostra capacità operativa nell’ambito delle fondazioni speciali, rafforzando la possibilità di eseguire progetti con il Consorzio".