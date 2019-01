Fisco: con il "Saldo e Stralcio" al via il condono delle cartelle

(Teleborsa) -, ilper la domanda di adesione alla sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio., dunque,, attraverso il modello "SA-ST" (Saldo e Stralcio),, cioè con un ISEE inferiore ai 20mila euro,in materia di pendenze fiscali e contributive.Lo stampato, reperibile anche presso tutti gli sportelli fisici dell’Agenzia, dovrà essere presentato entro il prossimo, poi affidati all’agente della riscossione.Il "Saldo e Stralcio", dunque, prevede la possibilità didovuti dagli iscritti alle casse previdenziali. Un’occasione valida anche per chi non avesse ancora completato il perfezionamento dovuto dalle passate rottamazioni sulle imposte, e che prevede il pagamento del 16% a titolo di capitale e interessi se si ha un ISEE familiare sotto gli 8.500 euro, il 20% se l'ISEE è tra 8.500 e 12.500 euro, il 35% se si è tra 12.500 e 20.000 euro. Per chi dovesse rientrare, invece, nella procedura di liquidazione per sovraindebitamento, la percentuale di pagamento sarebbe del 10%.Viceversa, coloro i quali non avessero i requisiti per accedere al "Saldo e Stralcio" e presentassero ugualmente la domanda, sarebbero automaticamente considerati per l’accesso alla rottamazione-ter.