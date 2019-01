Immobiliare, aumentano le compravendite ma prezzi ancora fermi

(Teleborsa) -, leggero aumento dell’importo complessivo dei. È questo il quadro del mercato immobiliare italiano tracciato daper il 2019 e il 2020.Secondo i dati contenuti nell'chepresenterà all'ottava edizione dila convention del real estate organizzata dail prossimo 23 gennaio in Borsa Italiana a Milano, la ripresa sembra, dunque, ancora lontana.spiega, aggiungendo che, anche quest'anno, "continuerà lache va avanti dai minimi del 2013, quando si toccò il peggior dato a quota 389.696 compravendite".Per il 2019 la previsione sulle, secondo Dondi, è quella di raggiungere "contro le 566.057 stimate per il 2018". Numeri che "nel 2020 dovrebbero crescere ancora a 594.694 unità”.L'aumento delle compravendite è legato anche a unaUn incremento prevedibile il cui andamento, secondo Dondi, passerà "dagli attuali 48,454 mld di euro aiper poi calare lievemente a 49.450 del 2020”.. Il centro delle grandi città,, sottolinea l'Ad di Nomisma "continua a generare interesse ma i prezzi sono già abbastanza elevati" mentre "nelle aree di minor pregio e nei centri meno sviluppati i prezzi invece non potranno che essere in tensione a causa della scarsa domanda”.