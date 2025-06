Gabetti – 2025 partenza positiva per il mercato immobiliare

Gabetti

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2025 lesono cresciute delanno su anno, trainate dallee dai capoluoghi (+12-15%), mentre la quota diè salita, grazie al calo dei tassi al 3,2%. Il capitale erogato hadi euro. Il miglioramento del contesto, unito al recupero della fiducia dei consumatori e alla ripartenza delle locazioni (+1% anno su anno), crea un quadro favorevole per un player integrato come, attivo nella consulenza, nell’intermediazione e nei servizi tecnici per il real estate.(Target Price: 1,50 euro), attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Il sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa.