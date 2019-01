Il consorzio Thales Alenia Space e Maxar per la costellazione satellitare LEO di Telesat

Thales

(Teleborsa) -, joint venture tra67% e33%, e, una societàhanno completato un'importante milestone per la costellazione in orbita bassa. Il successo di questa milestone - Systems Readiness Review (SRR) - del consorzio, che stabilisce l’idoneità del sistema, dimostra l’aumento dell’attenzione per la progettazione del sistema di comunicazione globale di Telesat e sottolinea l’accordo delle tre aziende leader dell’ industria satellitare sulle innovazioni chiave che permetteranno a Telesat LEO di fornire prestazioni straordinarie e competitive.Come annunciato precedentemente, Telesat ha selezionato il consorzio Thales Alenia Space / Maxar Technologies, proprietaria di SSL e MDA, come uno dei due contractor per la fase di progettazione del suo sistema LEO. Il consorzio, guidato da Thales Alenia Space, sta progettando un sistema end-to-end, inclusi satelliti, gateway, terminali utenti finali, centrali operative e rete di terra.La progettazione dei satelliti di Telesat LEO, proposta dal consorzio Thales Alenia Space / Maxar, si basa sulla combinata e comprovata esperienza delle società congiunte, sulla loro capacità industriale e su una struttura di fornitori solida nel campo dei sistemi satellitari per telecomunicazioni interamente integrati, inclusa la progettazione del payload dell’antenna, l’elaborazione a bordo, link inter-satellitari ottici e produzione di satelliti LEO.