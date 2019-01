INPS, crollo della cassa integrazione ai minimi dal 2007

(Teleborsa) -registrando un significativorispetto al 2017.(quando furono 184 milioni) mentre nel 2008, anno di inizio della crisi economica furono 228 milioni.Tuttavia, nel mese disono state chiestecon un calo del 37,6% su novembre e del 29,4%% su dicembre 2017.A certificarlo è, che ha pubblicato il report di dicembre e per l'anno 2018. Nel rapporto si ricorda anche che con il decreto 148/2015 sono cambiate le regole sulla durata massima dell'ammortizzatore.Più in dettaglio,autorizzate a dicembre 2018 sono state. Un anno prima, nel mese di dicembre 2017, erano state 9,9 milioni e di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a - 36%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -42,2% nel settore Industria e -9,7% nel settore Edilizia.Quelle diautorizzate a dicembre 2018 è stato pari a, di cui 3,3 milioni per solidarietà, registrando una diminuzione pari al 18,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 9,3 milioni di ore autorizzate.sono stati pari a circa 47 mila ore autorizzate a dicembre 2018 registrando un decremento del 92,2% se raffrontati con dicembre 2017, mese nel quale erano state autorizzate 0,6 milioni di ore.