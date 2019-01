UBI Banca, RSA futuro per un Paese che invecchia

(Teleborsa) - Laa ritmi sostenuti, mentree leagli anzianiriescono adalmesso a punto dacon gli studi legali, che ha sottolineato come i 13,6 milioni di over 65 che oggi abitano il paese, nel 2035 raggiungeranno i 17,8milioni, crescendo del 31%. L’incremento sarà sensibile anche per la fascia degli ultraottantacinquenni, per cui lo studio ha previsto un balzo del 43%, seguiti solo da coloro che supereranno i cento anni di età.L’indagine, inoltre, ha evidenziato come anche. Secondo UBI Banca, dunque, con il 75% degli anziani non autosufficienti assistiti nelle Residenze Sanitarie, saranno necessari altri 200mila posti letto. Entro il 2035, dunque, il settore prevede un investimento complessivo di circa 14 miliardi di euro, nell’ipotesi che ad un quarto degli anziani venga garantita l’assistenza domestica, come d'altra parte accade oggi. Tolta questa aliquota, gli investimenti utili salirebbero oltre i 20 miliardi di euro.Secondo il rapporto,. Del privato, le società profit analizzate da UBI, accrescono la redditività in funzione dell’aumento di fatturato. Condizione che spingerà gli investimenti futuri verso un progressivo abbandono delle strutture più piccole.i."Il 74% circa degli affidamenti – ha precisato Mandelli -. La crescita in questo settore è palese così come lo è la volontà di un istituto di credito come il nostro di finanziare progetti di sviluppo e di crescita".